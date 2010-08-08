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Тальянов Геннадий Петрович

Место рождения

Азарапино, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

15.08.1945

Дата смерти

08.08.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1946 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1945

Отец: Тальянов Петр Иванович

Мать: Тальянова Мария Петровна

Азарапино, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тальянова Вера Павловна

Рождение ребёнка
06.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тальянова Вера Павловна

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тальянова Вера Павловна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
08.08.2010
Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

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