Тальянов Геннадий Петрович
Место рождения
Дата рождения15.08.1945
Дата смерти08.08.2010
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1945
Отец: Тальянов Петр Иванович
Мать: Тальянова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тальянова Вера Павловна
Рождение ребёнка
06.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тальянова Вера Павловна
Рождение ребёнка
13.02.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тальянова Вера Павловна
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
08.08.2010