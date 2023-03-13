Вельмякин Георгий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вельмякин Георгий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вельмякин Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Панкова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вельмякин Роберт Георгиевич

Мать ребёнка: Панкова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
08.04.1941

Сын: Вельмякин Игорь Георгиевич

Мать ребёнка: Панкова Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно

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