Вельмякин Георгий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вельмякин Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Панкова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вельмякин Роберт Георгиевич
Мать ребёнка: Панкова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
08.04.1941
Сын: Вельмякин Игорь Георгиевич
Мать ребёнка: Панкова Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно