Агеев Константин Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгеев Константин Егорович

Агеев Константин Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1945

Дата смерти

29.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1945

Отец: Агеев Егор Петрович

Мать: Александра

Рождение ребёнка
15.07.1968

Сын: Агеев Сергей Константинович

Мать ребёнка: Валентина Яковлевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.12.1977

Дочь: Агеева Алла Константиновна

Мать ребёнка: Биркина Анна Петровна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
29.11.1989

Мы используем куки для улучшения работы сайта.