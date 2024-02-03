Агеев Константин Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1945
Дата смерти29.11.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1945
Отец: Агеев Егор Петрович
Мать: Александра
Рождение ребёнка
15.07.1968
Сын: Агеев Сергей Константинович
Мать ребёнка: Валентина Яковлевна
Рождение ребёнка
14.12.1977
Дочь: Агеева Алла Константиновна
Мать ребёнка: Биркина Анна Петровна
Смерть
29.11.1989