Горшкова (Чумакова) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршкова (Чумакова) Анастасия Яковлевна

Горшкова (Чумакова) Анастасия Яковлевна

Место рождения

Нагорье

Дата рождения

1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: Чумаков Яков Тихонович

Мать: не указана

Нагорье
Бракосочетание
06.06.1905 ст.

Муж: Горшков Семен Ефимович

Рождение ребёнка
?.03.1906 ст.

Сын: Горшков Василий Семенович

Отец ребёнка: Горшков Семен Ефимович

Рождение ребёнка
27.07.1907 ст.

Дочь: Серафима Семеновна

Отец ребёнка: Горшков Семен Ефимович

Рождение ребёнка
06.09.1909 ст.

Сын: Горшков Сергей Семенович

Отец ребёнка: Горшков Семен Ефимович

Рождение ребёнка
25.06.1912 ст.

Сын: Горшков Василий Семенович

Отец ребёнка: Горшков Семен Ефимович

Рождение ребёнка
06.03.1915 ст.

Сын: Горшков Алексей Семенович

Отец ребёнка: Горшков Семен Ефимович

Рождение ребёнка
24.03.1917 ст.

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Горшков Семен Ефимович

Место жительства
Неизвестно
д. Воронкино
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close