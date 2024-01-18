Горшкова (Чумакова) Анастасия Яковлевна
Место рожденияНагорье
Дата рождения1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.
Отец: Чумаков Яков Тихонович
Нагорье
Бракосочетание
06.06.1905 ст.
Рождение ребёнка
?.03.1906 ст.
Сын: Горшков Василий Семенович
Отец ребёнка: Горшков Семен Ефимович
Рождение ребёнка
27.07.1907 ст.
Дочь: Серафима Семеновна
Отец ребёнка: Горшков Семен Ефимович
Рождение ребёнка
06.09.1909 ст.
Отец ребёнка: Горшков Семен Ефимович
Рождение ребёнка
25.06.1912 ст.
Сын: Горшков Василий Семенович
Отец ребёнка: Горшков Семен Ефимович
Рождение ребёнка
06.03.1915 ст.
Сын: Горшков Алексей Семенович
Отец ребёнка: Горшков Семен Ефимович
Рождение ребёнка
24.03.1917 ст.
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Горшков Семен Ефимович
Место жительства
Неизвестно
д. Воронкино
Смерть
Неизвестно