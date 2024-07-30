Jiang (Тан) Qi (Чи)
Место рожденияШанхай, Китай
Дата рожденияОколо 18.12.1977
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.12.1977
Отец: Jiang Zhiwei
Мать: не указана
Шанхай, Китай
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.2004
Дочь: Цзян Алина
Мать ребёнка: Ковешникова Наталья Алексеевна
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
28.09.2006
Сын: Цзян Джимми
Мать ребёнка: Ковешникова Наталья Алексеевна
Шанхай, Китай