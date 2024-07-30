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Jiang (Тан) Qi (Чи)

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Место рождения

Шанхай, Китай

Дата рождения

Около 18.12.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.12.1977

Отец: Jiang Zhiwei

Мать: не указана

Шанхай, Китай
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковешникова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
02.10.2004

Дочь: Цзян Алина

Мать ребёнка: Ковешникова Наталья Алексеевна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
28.09.2006

Сын: Цзян Джимми

Мать ребёнка: Ковешникова Наталья Алексеевна

Шанхай, Китай

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