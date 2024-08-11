Пелагея Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Тюрюмина Анна Васильева
Отец ребёнка: Тюрюмин Василий Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1817
Отец ребёнка: Тюрюмин Василий Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Тюрюмин Поликарп Васильев
Отец ребёнка: Тюрюмин Василий Григорьев
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Тюрюмина Агриппина Васильева
Отец ребёнка: Тюрюмин Василий Григорьев
Манзурская волость, Качугская слобода
Смерть
Неизвестно