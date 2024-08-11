Пелагея Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Тюрюмина Анна Васильева

Отец ребёнка: Тюрюмин Василий Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Тюрюмин Андрей Васильев

Отец ребёнка: Тюрюмин Василий Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Тюрюмин Поликарп Васильев

Отец ребёнка: Тюрюмин Василий Григорьев

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Тюрюмина Агриппина Васильева

Отец ребёнка: Тюрюмин Василий Григорьев

Манзурская волость, Качугская слобода
Смерть
Неизвестно

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