Ревин Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Цепляева Акилина Петровна
Мать ребёнка: Ревина Марина Павловна
Енотаевка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Долгалева Дарья Петровна
Мать ребёнка: Ревина Марина Павловна
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Боровая Мария Петровна
Мать ребёнка: не указана
Пока не известно место рождения
Рождение ребёнка
23.09.1892 ст.
Мать ребёнка: Ревина Марина Павловна
Рождение ребёнка
21.04.1895 ст.
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Ревина Марина Павловна
Воспр:Шведов Феодор Епифанович;Стурова Анна Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ревина Марина Павловна
Смерть
Неизвестно