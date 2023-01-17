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Ревин Петр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Цепляева Акилина Петровна

Мать ребёнка: Ревина Марина Павловна

Енотаевка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Долгалева Дарья Петровна

Мать ребёнка: Ревина Марина Павловна

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Боровая Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

Пока не известно место рождения
Рождение ребёнка
23.09.1892 ст.

Сын: Ревин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Ревина Марина Павловна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
21.04.1895 ст.

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Ревина Марина Павловна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр:Шведов Феодор Епифанович;Стурова Анна Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревина Марина Павловна

Смерть
Неизвестно
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