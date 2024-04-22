Пичужкина (Едренкина) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичужкина (Едренкина) Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Едренкин Дмитрий Валерианович

Мать: Едренкина Мария Александровна

Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1854

Дочь: Пичужкина Устинья Афанасьевна

Отец ребёнка: Пичужкин Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Пичужкин Степан Афанастевич

Отец ребёнка: Пичужкин Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
21.05.1863

Дочь: Пичужкина Федосья Афанасьевна

Отец ребёнка: Пичужкин Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
14.07.1864

Сын: Пичужкин Илья Афанасьевич

Отец ребёнка: Пичужкин Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
20.10.1865

Сын: Пичужкин Аверкий Афанасьевич

Отец ребёнка: Пичужкин Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
02.11.1868

Дочь: Пичужкина Матрена Афанасьевна

Отец ребёнка: Пичужкин Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
22.07.1871

Сын: Пичужкин Евдоким Афанасьевич

Отец ребёнка: Пичужкин Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
?.06.1872

Сын: Пичужкин Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Пичужкин Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
07.09.1873

Сын: Пичужкин Никита Афанасьевич

Отец ребёнка: Пичужкин Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Пичужкина Ефросинья Афанасьевна

Отец ребёнка: Пичужкин Афанасий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичужкин Афанасий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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