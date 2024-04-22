Пичужкина (Едренкина) Татьяна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Рождение ребёнка
06.09.1854
Дочь: Пичужкина Устинья Афанасьевна
Отец ребёнка: Пичужкин Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Пичужкин Степан Афанастевич
Отец ребёнка: Пичужкин Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1863
Дочь: Пичужкина Федосья Афанасьевна
Отец ребёнка: Пичужкин Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1864
Сын: Пичужкин Илья Афанасьевич
Отец ребёнка: Пичужкин Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1865
Сын: Пичужкин Аверкий Афанасьевич
Отец ребёнка: Пичужкин Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1868
Дочь: Пичужкина Матрена Афанасьевна
Отец ребёнка: Пичужкин Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
22.07.1871
Сын: Пичужкин Евдоким Афанасьевич
Отец ребёнка: Пичужкин Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
?.06.1872
Сын: Пичужкин Петр Афанасьевич
Отец ребёнка: Пичужкин Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
07.09.1873
Сын: Пичужкин Никита Афанасьевич
Отец ребёнка: Пичужкин Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Пичужкина Ефросинья Афанасьевна
Отец ребёнка: Пичужкин Афанасий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно