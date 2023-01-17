Овчаренко (Бойченко) Светлана Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1969
Сын: Овчаренко Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Овчаренко Геннадий Васильевич
Работа или профессия
1969
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
?.09.2020
Сын: Овчаренко Олег Геннадьевич
Отец ребёнка: Овчаренко Геннадий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчаренко Константин Геннадьевич
Отец ребёнка: Овчаренко Геннадий Васильевич