Овчаренко (Бойченко) Светлана Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчаренко (Бойченко) Светлана Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бойченко Григорий Еремеевич

Мать: Бойченко Раиса Петровна

Рождение ребёнка
16.07.1969

Сын: Овчаренко Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Овчаренко Геннадий Васильевич

Работа или профессия
1969
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
?.09.2020

Сын: Овчаренко Олег Геннадьевич

Отец ребёнка: Овчаренко Геннадий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчаренко Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчаренко Константин Геннадьевич

Отец ребёнка: Овчаренко Геннадий Васильевич

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