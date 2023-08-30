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Романченко Василий Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Со слов дяди Паши "Хомчук" Со слов: украинец, крестьянин-единоличник
Рождение ребёнка
03.08.1911 ст.

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Романченко Анна Григорьевна

Букреево Плесо, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.01.1914 ст.

Сын: Романченко Петр Васильевич

Мать ребёнка: Романченко Анна Григорьевна

Букреево Плесо, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Село Черновка Алескандровской волости Барнаульского уезда Томской губернии. Со слов: украинец, рабочий металлург огнерезчик, работал на КМК.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романченко Иван Васильевич

Мать ребёнка: Романченко Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романченко Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Романченко Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романченко Федор Васильевич

Мать ребёнка: Романченко Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романченко Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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