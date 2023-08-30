Романченко Василий Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Со слов дяди Паши "Хомчук" Со слов: украинец, крестьянин-единоличник
Рождение ребёнка
03.08.1911 ст.
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Романченко Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
18.01.1914 ст.
Сын: Романченко Петр Васильевич
Мать ребёнка: Романченко Анна Григорьевна
Село Черновка Алескандровской волости Барнаульского уезда Томской губернии. Со слов: украинец, рабочий металлург огнерезчик, работал на КМК.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романченко Иван Васильевич
Мать ребёнка: Романченко Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романченко Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Романченко Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романченко Федор Васильевич
Мать ребёнка: Романченко Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно