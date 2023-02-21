Цыден-Ешиева Буда-Ханда (Цыбегмит) Очировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыден-Ешиева Буда-Ханда (Цыбегмит) Очировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1949

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1949

Отец: Очиров Цыден-Еши

Мать: Базарова Цымжидма

Рождение ребёнка
10.05.1975

Сын: Дашинимаев Цырен Балданович

Отец ребёнка: Дашинимаев Балдан Санжимитупович

Агинское, поселок Агинское, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балданова Надежда

Отец ребёнка: Дашинимаев Балдан Санжимитупович

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