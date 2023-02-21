Цыден-Ешиева Буда-Ханда (Цыбегмит) Очировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1949
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1949
Отец: Очиров Цыден-Еши
Мать: Базарова Цымжидма
Рождение ребёнка
10.05.1975
Сын: Дашинимаев Цырен Балданович
Отец ребёнка: Дашинимаев Балдан Санжимитупович
Агинское, поселок Агинское, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балданова Надежда
Отец ребёнка: Дашинимаев Балдан Санжимитупович