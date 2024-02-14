Татьяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Филипповна

Татьяна Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Геннадий Александрович

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