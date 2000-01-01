Анна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Роман Степанов

Отец ребёнка: Суханка Павлов

Рождение ребёнка
1763

Сын: Семен Степанов

Отец ребёнка: Суханка Павлов

Рождение ребёнка
1768

Сын: Егор Степанов

Отец ребёнка: Суханка Павлов

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Татьяна Стапанова

Отец ребёнка: Суханка Павлов

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Василиса Стапанова

Отец ребёнка: Суханка Павлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Суханка Павлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Суханка Павлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемей

Отец ребёнка: Суханка Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханка Павлов

Смерть
Неизвестно
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