Анна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Роман Степанов
Отец ребёнка: Суханка Павлов
Рождение ребёнка
1763
Сын: Семен Степанов
Отец ребёнка: Суханка Павлов
Рождение ребёнка
1768
Сын: Егор Степанов
Отец ребёнка: Суханка Павлов
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Татьяна Стапанова
Отец ребёнка: Суханка Павлов
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Василиса Стапанова
Отец ребёнка: Суханка Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Суханка Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Суханка Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемей
Отец ребёнка: Суханка Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суханка Павлов
Смерть
Неизвестно