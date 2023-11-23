(Державина) Акилина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова (Державина) Александра Михайлова
Отец ребёнка: Державин Михаил Иоаннов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Воскресенская (Державина) Елена Михайлова
Отец ребёнка: Державин Михаил Иоаннов
Рождение ребёнка
1888
Сын: Державин Константин Михайлов
Отец ребёнка: Державин Михаил Иоаннов
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Державина) Ольга Михайлова
Отец ребёнка: Державин Михаил Иоаннов
Рождение ребёнка
1894
Сын: Державин Николай Михайлов
Отец ребёнка: Державин Михаил Иоаннов