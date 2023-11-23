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(Державина) Акилина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова (Державина) Александра Михайлова

Отец ребёнка: Державин Михаил Иоаннов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Державин Михаил Иоаннов

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Воскресенская (Державина) Елена Михайлова

Отец ребёнка: Державин Михаил Иоаннов

Рождение ребёнка
1888

Сын: Державин Константин Михайлов

Отец ребёнка: Державин Михаил Иоаннов

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Державина) Ольга Михайлова

Отец ребёнка: Державин Михаил Иоаннов

Рождение ребёнка
1894

Сын: Державин Николай Михайлов

Отец ребёнка: Державин Михаил Иоаннов

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