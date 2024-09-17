Веричева Мария Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеричева Мария Арсентьевна

Веричева Мария Арсентьевна

Место рождения

Гришнево, Чаромская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

Вычислено 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Гришнево, Чаромская волость, Череповецкий уезд
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 172
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
01.02.1884

Муж: Веричев Павел Афанасьевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 5
Рождение ребёнка
24.10.1884

Дочь: (Веричева) Анна Павловна

Отец ребёнка: Веричев Павел Афанасьевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 43
Рождение ребёнка
19.01.1886

Дочь: (Веричева) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Веричев Павел Афанасьевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1886 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.161-214об. | 1
Рождение ребёнка
12.07.1887

Дочь: (Веричева) Анна Павловна

Отец ребёнка: Веричев Павел Афанасьевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 24
Рождение ребёнка
22.02.1889

Дочь: (Веричева) Мария Павловна

Отец ребёнка: Веричев Павел Афанасьевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1889 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.317-365 | 7
Рождение ребёнка
06.07.1890

Сын: Веричев Петр Павлович

Отец ребёнка: Веричев Павел Афанасьевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1890 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Л.1-58об | 24
Рождение ребёнка
13.11.1891

Дочь: (Веричева) Александра Павловна

Отец ребёнка: Веричев Павел Афанасьевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 172 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1891 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д... Показать все
Рождение ребёнка
22.11.1894

Дочь: (Веричева) Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Веричев Павел Афанасьевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 172 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1894 год | 43
Рождение ребёнка
Вычислено 1897

Дочь: (Веричева) Параскева Павловна

Отец ребёнка: Веричев Павел Афанасьевич

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 172
Рождение ребёнка
02.08.1904

Сын: Веричев Александр Павлович

Отец ребёнка: Веричев Павел Афанасьевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1904 год | 32
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.