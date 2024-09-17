Веричева Мария Арсентьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 172
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
01.02.1884
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 5
Рождение ребёнка
24.10.1884
Дочь: (Веричева) Анна Павловна
Отец ребёнка: Веричев Павел Афанасьевич
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 43
Рождение ребёнка
19.01.1886
Дочь: (Веричева) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Веричев Павел Афанасьевич
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1886 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.161-214об. | 1
Рождение ребёнка
12.07.1887
Дочь: (Веричева) Анна Павловна
Отец ребёнка: Веричев Павел Афанасьевич
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 24
Рождение ребёнка
22.02.1889
Дочь: (Веричева) Мария Павловна
Отец ребёнка: Веричев Павел Афанасьевич
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1889 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.317-365 | 7
Рождение ребёнка
06.07.1890
Отец ребёнка: Веричев Павел Афанасьевич
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1890 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Л.1-58об | 24
Рождение ребёнка
13.11.1891
Дочь: (Веричева) Александра Павловна
Отец ребёнка: Веричев Павел Афанасьевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 172 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1891 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д... Показать все
Рождение ребёнка
22.11.1894
Дочь: (Веричева) Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Веричев Павел Афанасьевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 172 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1894 год | 43
Рождение ребёнка
Вычислено 1897
Дочь: (Веричева) Параскева Павловна
Отец ребёнка: Веричев Павел Афанасьевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 172
Рождение ребёнка
02.08.1904
Сын: Веричев Александр Павлович
Отец ребёнка: Веричев Павел Афанасьевич
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1904 год | 32
Смерть
Неизвестно