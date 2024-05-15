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Дерр Эмилия Конрадовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерр Христиан Христианович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Дерр Христиан Христианович

Отец ребёнка: Дерр Христиан Христианович

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Дерр Иоганнес Христианович

Отец ребёнка: Дерр Христиан Христианович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Дерр Эмилия Христиановна

Отец ребёнка: Дерр Христиан Христианович

Смерть
Неизвестно

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