Дерр Эмилия Конрадовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Сын: Дерр Христиан Христианович
Отец ребёнка: Дерр Христиан Христианович
Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1914
Сын: Дерр Иоганнес Христианович
Отец ребёнка: Дерр Христиан Христианович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Дерр Эмилия Христиановна
Отец ребёнка: Дерр Христиан Христианович
Смерть
Неизвестно