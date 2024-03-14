(Квашнина) Анастасия Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Квашнина) Анастасия Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1917 ст.

Отец: Квашнин Лев Алексеевич

Мать: Квашнина Ирина Яковлевна

Крещение
31.12.1917 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Алексей Степанович Квашнин
Место жительства
Неизвестно
Киргинцево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
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