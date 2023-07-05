Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Февронья Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Алексеевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Акулина Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Алексеевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Капитолина Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Алексеевич
Смерть
Неизвестно