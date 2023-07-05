Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Февронья Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Алексеевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Акулина Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Алексеевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Капитолина Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Алексеевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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