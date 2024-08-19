Kupiča (Darkevica) Alma — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kupiča (Darkevica) Alma

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Darkevics Eduards

Мать: Damberga-Darkevics (Kārkliņa-Darkevics) Eda

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2021

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