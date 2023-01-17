Поликарпов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоликарпов Сергей Иванович

Поликарпов Сергей Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поликарпов Иван Артемьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2019
Похороны
Неизвестно
Шалдеж, Семеновский, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close