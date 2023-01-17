Розанов Тимофей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836 ст.
Дата смерти31.05.1909 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1857 по 1909 ст.
протоиерей, настоятель храма Архистратига Божия Михаила в с.Михайловское Хатунской волости Серпуховского уезда
Работа или профессия
С 1869 по 1880 ст.
учитель в церковно-приходской школе с.Михайловское (источник: http://www.mihaylovskoe.orthodoxy.ru/temple/history.htm)
Награда
Неизвестно
орден Св. Владимира IV степени
Награда
Неизвестно
орден Св. Анны III степени
Смерть
31.05.1909 ст.
источник Главархив Москвы (ОХД до 1917г.) Ф.203 Оп.780 Д.3863 стр. 78
Похороны
03.06.1909 ст.
похоронен близ храма Архистратига Михаила