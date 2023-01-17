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Розанов Тимофей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836 ст.

Дата смерти

31.05.1909 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
С 1857 по 1909 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
протоиерей, настоятель храма Архистратига Божия Михаила в с.Михайловское Хатунской волости Серпуховского уезда
Работа или профессия
С 1869 по 1880 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
учитель в церковно-приходской школе с.Михайловское (источник: http://www.mihaylovskoe.orthodoxy.ru/temple/history.htm)
Награда
Неизвестно
орден Св. Владимира IV степени
Награда
Неизвестно
орден Св. Анны III степени
Смерть
31.05.1909 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
источник Главархив Москвы (ОХД до 1917г.) Ф.203 Оп.780 Д.3863 стр. 78
Похороны
03.06.1909 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
похоронен близ храма Архистратига Михаила
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