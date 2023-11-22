Никифорова Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1954
Отец: Михеев Иван
Рождение ребёнка
22.08.1990
Сын: Никифоров Андрей Иванович
Отец ребёнка: Никифоров Иван
Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филлинова Алина Ивановна
Отец ребёнка: Никифоров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Алексей Иванович
Отец ребёнка: Никифоров Иван