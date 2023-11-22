Никифорова Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Зоя Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1954

Отец: Михеев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1990

Сын: Никифоров Андрей Иванович

Отец ребёнка: Никифоров Иван

Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филлинова Алина Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Никифоров Иван

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