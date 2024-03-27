Скутов Капитон Власович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Скутов Влас Андреевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Скутова Феодосия Устиновна
д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скутов Тимофей
Мать ребёнка: Скутова Феодосия Устиновна
д.Стриганцы, Витебская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1902
Похороны
Неизвестно
д.Стриганцы, Витебская обл.