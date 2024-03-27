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Скутов Капитон Власович

Место рождения

Стриганцы, Витебский район, Витебская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Скутов Влас Андреевич

Мать: Скутова Анастасия Иванова

Стриганцы, Витебский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Скутова Феодосия Устиновна

д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скутов Тимофей

Мать ребёнка: Скутова Феодосия Устиновна

д.Стриганцы, Витебская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скутова Феодосия Устиновна

Смерть
1902
Похороны
Неизвестно
д.Стриганцы, Витебская обл.
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