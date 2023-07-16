Ёлкин Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.09.2001
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.09.2001
Сын: Ёлкин Тимофей Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности