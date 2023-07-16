Ёлкин Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ёлкин Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.09.2001

Сын: Ёлкин Фёдор Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.09.2001

Сын: Ёлкин Тимофей Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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