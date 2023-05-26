Егоров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Матвеев Егор

Мать: Петрова Матрена

Смерть
1892
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