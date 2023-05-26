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Егоров Иван
Егоров Иван
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1885
Дата смерти
1892
Пол
Мужской
Отец
Матвеев Егор
1831 г.р.
Мать
Петрова Матрена
1850 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец:
Матвеев Егор
Мать:
Петрова Матрена
Смерть
1892
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