Пахомов Мировлав Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомов Мировлав Николаевич

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

21.10.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.2017

Отец: Пахомов Николай Анатольевич

Мать: Пахомова Виктория Валерьевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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