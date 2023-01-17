Баскакова Татьяна Иванова(Б)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.07.1878 ст.
Рождение ребёнка
09.06.1879 ст.
Дочь: Баскакова Акилина Дионисовна(Р.С.)
Отец ребёнка: Баскаков Дионисий Николаевич(Б.Б.С)
Рождение ребёнка
04.06.1882 ст.
Сын: Баскаков Феодор Дионисович(Р.)
Отец ребёнка: Баскаков Дионисий Николаевич(Б.Б.С)
Смерть
Неизвестно