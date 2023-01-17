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Баскакова Татьяна Иванова(Б)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.07.1878 ст.

Муж: Баскаков Дионисий Николаевич(Б.Б.С)

Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.06.1879 ст.

Дочь: Баскакова Акилина Дионисовна(Р.С.)

Отец ребёнка: Баскаков Дионисий Николаевич(Б.Б.С)

Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.06.1882 ст.

Сын: Баскаков Феодор Дионисович(Р.)

Отец ребёнка: Баскаков Дионисий Николаевич(Б.Б.С)

Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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