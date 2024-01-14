Черненко (Корпушонок) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко (Корпушонок) Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1995

Сын: Черненко Андрей Витальевич

Отец ребёнка: Черненко Виталий Владимирович

Рождение ребёнка
30.11.2005

Сын: Черненко Константин Витальевич

Отец ребёнка: Черненко Виталий Владимирович

Рождение ребёнка
03.09.2013

Дочь: Черненко Валерия Витальевна

Отец ребёнка: Черненко Виталий Владимирович

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