Черненко (Корпушонок) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1995
Сын: Черненко Андрей Витальевич
Отец ребёнка: Черненко Виталий Владимирович
Рождение ребёнка
30.11.2005
Сын: Черненко Константин Витальевич
Отец ребёнка: Черненко Виталий Владимирович
Рождение ребёнка
03.09.2013
Дочь: Черненко Валерия Витальевна
Отец ребёнка: Черненко Виталий Владимирович