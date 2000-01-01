Приходько Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходько Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1927

Дочь: Демко Зоя Дмитриевна

Отец ребёнка: Приходько Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Тремполей Таисия Дмитриевна

Отец ребёнка: Приходько Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приходько Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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