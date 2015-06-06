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Тихонов Владислав Евгеньевич

Место рождения

РСФСР Сахалинская область город Александровск-Сахалинский

Дата рождения

21.12.1951

Дата смерти

06.06.2015

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1951

Отец: Тихонов Евгений Георгиевич

Мать: не указана

РСФСР Сахалинская область город Александровск-Сахалинский
Бракосочетание
17.04.1975

Жена: не указана

Нижнипотальский совет депутатов трудящихся константиновского района Амурской области
Развод
22.03.1988

Жена: не указана

Загс Ленинского Района Город Томск
Место жительства
С Неизвестно по 06.06.2015
российская федерация амурская область селемджинский район п Экмичан улица Набережная д 21
Смерть
06.06.2015
российская федерация, Хабаровский край,Нанайский район,с.Малмыж
Причина смерти: другая пневмония возбудитель не уточнен,острая респираторная недостаточность
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