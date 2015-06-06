Тихонов Владислав Евгеньевич
Место рожденияРСФСР Сахалинская область город Александровск-Сахалинский
Дата рождения21.12.1951
Дата смерти06.06.2015
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1951
Отец: Тихонов Евгений Георгиевич
РСФСР Сахалинская область город Александровск-Сахалинский
Бракосочетание
17.04.1975
Нижнипотальский совет депутатов трудящихся константиновского района Амурской области
Место жительства
С Неизвестно по 06.06.2015
российская федерация амурская область селемджинский район п Экмичан улица Набережная д 21
Смерть
06.06.2015
российская федерация, Хабаровский край,Нанайский район,с.Малмыж
Причина смерти: другая пневмония возбудитель не уточнен,острая респираторная недостаточность