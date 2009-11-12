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Поташев Ярослав Игоревич
Поташев Ярослав Игоревич
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
12.11.2009
Пол
Мужской
Отец
Поташев Игорь Викторович
1979 г.р.
Мать
Поташева (Межевова) Наталия Алексеевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.2009
Отец:
Поташев Игорь Викторович
Мать:
Поташева Наталия Алексеевна
Москва
, город федерального значения Москва
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