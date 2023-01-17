Болотина Матрона Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотина Матрона Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Болотин Василий Прокофьевич

Отец ребёнка: Болотин Прокофий Мануйлович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Болотина Мария Прокофьевна

Отец ребёнка: Болотин Прокофий Мануйлович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Болотин Семён Прокофьевич

Отец ребёнка: Болотин Прокофий Мануйлович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.11.1859

Дочь: Болотина Екатерина Прокофьевна

Отец ребёнка: Болотин Прокофий Мануйлович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болотин Прокофий Мануйлович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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