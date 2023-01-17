Болотина Матрона Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Болотин Василий Прокофьевич
Отец ребёнка: Болотин Прокофий Мануйлович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Болотина Мария Прокофьевна
Отец ребёнка: Болотин Прокофий Мануйлович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Болотин Семён Прокофьевич
Отец ребёнка: Болотин Прокофий Мануйлович
Рождение ребёнка
21.11.1859
Дочь: Болотина Екатерина Прокофьевна
Отец ребёнка: Болотин Прокофий Мануйлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно