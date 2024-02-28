Гнедов Иван Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнедов Иван Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

По 1902

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Гнедов ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гнедова Дария Николаевна

Рождение ребёнка
06.11.1871

Сын: Гнедов Михаил Иванов

Мать ребёнка: Гнедова Дария Николаевна

Рождение ребёнка
Между 1873 и 1874

Сын: Гнедов Трофим Иванович

Мать ребёнка: Гнедова Дария Николаевна

Рождение ребёнка
29.05.1882

Сын: Гнедов Феодор Иванов

Мать ребёнка: Гнедова Дария Николаевна

Смерть
По 1902

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