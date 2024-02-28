Гнедов Иван Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиПо 1902
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Гнедов ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гнедова Дария Николаевна
Рождение ребёнка
06.11.1871
Сын: Гнедов Михаил Иванов
Мать ребёнка: Гнедова Дария Николаевна
Рождение ребёнка
Между 1873 и 1874
Мать ребёнка: Гнедова Дария Николаевна
Рождение ребёнка
29.05.1882
Сын: Гнедов Феодор Иванов
Мать ребёнка: Гнедова Дария Николаевна
Смерть
По 1902