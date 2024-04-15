Никитенко Антон Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.11.1889 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
02.07.1896 ст.
Сын: Никитенко Андрей Антонович
Мать ребёнка: Никитенко Пелагея Прокофьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DP-H?i=209&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно