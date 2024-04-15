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Никитенко Антон Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1889 ст.

Жена: Никитенко Пелагея Прокофьевна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
02.07.1896 ст.

Сын: Никитенко Андрей Антонович

Мать ребёнка: Никитенко Пелагея Прокофьевна

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DP-H?i=209&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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