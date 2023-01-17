Усынин Яков Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.07.1846 ст.
Жена: Усынина Матрена Ефимовна
ф.203-оп.745-д.1713 725об-726
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Авдотья Яковлевна
Мать ребёнка: Усынина Матрена Ефимовна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Усынина Матрена Ефимовна
Смерть
Неизвестно