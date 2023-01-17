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Усынин Яков Евдокимович

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Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
14.07.1846 ст.

Жена: Усынина Матрена Ефимовна

ф.203-оп.745-д.1713 725об-726
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Авдотья Яковлевна

Мать ребёнка: Усынина Матрена Ефимовна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1858

Сын: Усынин Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Усынина Матрена Ефимовна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно
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