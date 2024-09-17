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Кондратьев Олег Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1967

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева (Иванова) Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
30.09.1990

Сын: Кондратьев Владислав Олегович

Мать ребёнка: Кондратьева (Иванова) Светлана Ивановна

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.04.1993

Сын: Кондратьев Илья Олегович

Мать ребёнка: Кондратьева (Иванова) Светлана Ивановна

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область

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