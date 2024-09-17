Кондратьев Олег Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1990
Сын: Кондратьев Владислав Олегович
Мать ребёнка: Кондратьева (Иванова) Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
28.04.1993
Мать ребёнка: Кондратьева (Иванова) Светлана Ивановна