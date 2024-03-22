Суровцев Володимер Ярофеевич
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Суровцев Ярофей Митрофанович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Ермолина Анна Володимерова
Мать ребёнка: Суровцова Устина Ивановна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Суровцев Иван Володимеров
Мать ребёнка: Суровцова Устина Ивановна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Марья Володимерова
Мать ребёнка: Суровцова Устина Ивановна
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Агафия Володимерова
Мать ребёнка: Суровцова Устина Ивановна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Евдокия Володимерова
Мать ребёнка: Суровцова Устина Ивановна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Евфимия Володимерова
Мать ребёнка: Суровцова Устина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763