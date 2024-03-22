Суровцев Володимер Ярофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцев Володимер Ярофеевич

Место рождения

Семена Борнякова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1715

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Суровцев Ярофей Митрофанович

Мать: не указана

Семена Борнякова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Ермолина Анна Володимерова

Мать ребёнка: Суровцова Устина Ивановна

Семена Борнякова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1740

Сын: Суровцев Иван Володимеров

Мать ребёнка: Суровцова Устина Ивановна

Семена Борнякова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Марья Володимерова

Мать ребёнка: Суровцова Устина Ивановна

Семена Борнякова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Агафия Володимерова

Мать ребёнка: Суровцова Устина Ивановна

Семена Борнякова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Евдокия Володимерова

Мать ребёнка: Суровцова Устина Ивановна

Семена Борнякова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Евфимия Володимерова

Мать ребёнка: Суровцова Устина Ивановна

Семена Борнякова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровцова Устина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Семена Борнякова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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