Родичева (Масаева) Маргарита Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родичева (Масаева) Маргарита Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1926

Дата смерти

02.07.2020

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1926

Отец: Масаев Александр Леонтьевич

Мать: Туманова (Туманова) Екатерина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родичев Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
15.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родичев Владимир Владимирович

Смерть
02.07.2020

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