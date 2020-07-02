Родичева (Масаева) Маргарита Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1926
Дата смерти02.07.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1926
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Родичев Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
15.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Родичев Владимир Владимирович
Смерть
02.07.2020