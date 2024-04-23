Иосиф Александрович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти08.02.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Александр Евдокимович
Мать: Дарья Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1856
Жена: Мавра Николаевна
Рождение ребёнка
01.09.1857
Дочь: Марфа Иосифовна
Мать ребёнка: Мавра Николаевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Леонтий Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1862
Жена: Мария Арсеньева
Рождение ребёнка
17.01.1862
Дочь: Ксения Иосифовна
Мать ребёнка: Мавра Николаевна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Георгий Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Диментий Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Сидор Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1874
Дочь: Елена Иосифовна
Мать ребёнка: Мария Арсеньева
Рождение ребёнка
14.08.1878
Дочь: Наталья Иосифовна
Мать ребёнка: Мария Арсеньева
Смерть
08.02.1912