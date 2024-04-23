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Иосиф Александрович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

08.02.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Александр Евдокимович

Мать: Дарья Михайловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
1856

Жена: Мавра Николаевна

Рождение ребёнка
01.09.1857

Дочь: Марфа Иосифовна

Мать ребёнка: Мавра Николаевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Леонтий Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1862

Жена: Мария Арсеньева

Рождение ребёнка
17.01.1862

Дочь: Ксения Иосифовна

Мать ребёнка: Мавра Николаевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Георгий Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Диментий Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Сидор Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1874

Дочь: Елена Иосифовна

Мать ребёнка: Мария Арсеньева

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1878

Дочь: Наталья Иосифовна

Мать ребёнка: Мария Арсеньева

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
08.02.1912

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