Коробейкин Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейкин Степан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.2014

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.2014

Отец: Коробейкин Иван Константинович

Мать: Коробейкина Ольга Николаевна

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