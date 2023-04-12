Тураев Константин Тимофеев
Место рожденияСамарская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тураев Тимофей Степанов
Мать: Прасковья Абрамова
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1859
Сын: Тураев Григорий Константинов
Мать ребёнка: Александра Кириллова
Рождение ребёнка
20.09.1873
Сын: Тураев Сергий Константинов
Мать ребёнка: Александра Кириллова
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тураев Сергий Константинов
Мать ребёнка: Александра Кириллова
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Константинова
Мать ребёнка: Александра Кириллова
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тураев Алексей Константинов
Мать ребёнка: Александра Кириллова
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосья Константинова
Мать ребёнка: Александра Кириллова
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тураев Василий Константинов
Мать ребёнка: Александра Кириллова
Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Самарская губерния, Российская империя