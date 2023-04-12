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Тураев Константин Тимофеев

Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тураев Тимофей Степанов

Мать: Прасковья Абрамова

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1859

Сын: Тураев Григорий Константинов

Мать ребёнка: Александра Кириллова

Рождение ребёнка
20.09.1873

Сын: Тураев Сергий Константинов

Мать ребёнка: Александра Кириллова

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тураев Сергий Константинов

Мать ребёнка: Александра Кириллова

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Константинова

Мать ребёнка: Александра Кириллова

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тураев Алексей Константинов

Мать ребёнка: Александра Кириллова

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосья Константинова

Мать ребёнка: Александра Кириллова

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тураев Василий Константинов

Мать ребёнка: Александра Кириллова

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Самарская губерния, Российская империя
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