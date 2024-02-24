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Авдонин Куприян Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдонин Петр Куприянович

Мать ребёнка: Авдонина Хионья (Фивонья) Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдонин Василия Куприянович

Мать ребёнка: Авдонина Хионья (Фивонья) Дмитриевна

Рождение ребёнка
?.11.1927

Дочь: Шишикина Мария Куприяновна

Мать ребёнка: Авдонина Хионья (Фивонья) Дмитриевна

Смерть
1933

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