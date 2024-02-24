Авдонин Куприян Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Авдонина Хионья (Фивонья) Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдонин Василия Куприянович
Мать ребёнка: Авдонина Хионья (Фивонья) Дмитриевна
Рождение ребёнка
?.11.1927
Дочь: Шишикина Мария Куприяновна
Мать ребёнка: Авдонина Хионья (Фивонья) Дмитриевна
Смерть
1933