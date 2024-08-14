Васильев Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Тимофей

Васильев Тимофей

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

23.10.1894 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: Ануфриев Василий

Мать: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Стефанида

Мать ребёнка: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофеев Николай

Мать ребёнка: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Тимофеев Егор

Мать ребёнка: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: Тимофева Ирина

Мать ребёнка: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Тимофеев Афанасий

Мать ребёнка: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Тимофеева Матрона

Мать ребёнка: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Тимофеев Диомид

Мать ребёнка: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
23.10.1894 ст.
Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
от старости
Похороны
25.10.1894 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.