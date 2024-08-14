Васильев Тимофей
Место рождения
Дата рождения1817 ст.
Дата смерти23.10.1894 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.
Отец: Ануфриев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Стефанида
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофеев Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Тимофеев Егор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: Тимофева Ирина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1844 ст.
Сын: Тимофеев Афанасий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Тимофеева Матрона
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848 ст.
Сын: Тимофеев Диомид
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.10.1894 ст.
от старости
Похороны
25.10.1894 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область