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Артамонов Андрей Юрьевич
Артамонов Андрей Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.09.1971
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Артамонова Ольга Фёдоровна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1971
Отец: не указан
Мать:
Артамонова Ольга Фёдоровна
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