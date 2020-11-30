Артамонов Андрей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонов Андрей Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1971

Отец: не указан

Мать: Артамонова Ольга Фёдоровна

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