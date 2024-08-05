Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Ивановна

Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Листов Иван (Старший) Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Прасковья Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1726

Сын: Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Пелагея Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1740

Сын: Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1742

Сын: Листов Пётр Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Марфа Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1750

Сын: Степан Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1754

Сын: Смирнов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Прасковья Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.