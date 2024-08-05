Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Листов Иван (Старший) Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Прасковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1726
Сын: Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Пелагея Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1740
Сын: Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Афанасий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Марфа Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1750
Сын: Степан Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Афанасий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Прасковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно