Никифор Лазарев сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифор Лазарев сын

Место рождения

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Дата рождения

1679

Дата смерти

28.04.1746

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: Лазарь Григорьев

Мать: не указана

?, , ,
Рождение ребёнка
1708

Сын: Дементий Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Гурий Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
1715
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
поп Богоявленской церкви в Труевской слободе
Рождение ребёнка
1730

Сын: Андрей Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
28.04.1746
Москва, город федерального значения Москва
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