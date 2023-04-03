Никифор Лазарев сын
Место рождения?, , ,
Дата рождения1679
Дата смерти28.04.1746
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: Лазарь Григорьев
?, , ,
Рождение ребёнка
1708
Сын: Дементий Никифоров
Рождение ребёнка
1714
Сын: Гурий Никифоров
Работа или профессия
1715
поп Богоявленской церкви в Труевской слободе
Рождение ребёнка
1730
Сын: Андрей Никифоров
Смерть
28.04.1746
Москва, город федерального значения Москва