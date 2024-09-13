Сукрушев Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСукрушев Петр Петрович

Сукрушев Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Сукрушев Петр Константинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сукрушев Прокопий Петрович

Мать ребёнка: Сукрушева Федосья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сукрушева Федосья Григорьевна

Рождение ребёнка
29.10.1907

Сын: Сукрушев Степан Петрович

Мать ребёнка: Сукрушева Федосья Григорьевна

Смерть
1936

Мы используем куки для улучшения работы сайта.