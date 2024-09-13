Сукрушев Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1936
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Сукрушев Петр Константинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сукрушев Прокопий Петрович
Мать ребёнка: Сукрушева Федосья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1907
Мать ребёнка: Сукрушева Федосья Григорьевна
Смерть
1936