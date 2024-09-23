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Родионов Федор Анисимович

Место рождения

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Родионов Анисим Васильевич

Мать: Родионова Апрасинья Андреевна

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова (Горбунова) Устинья Тарасовна

Бракосочетание
04.07.1876

Жена: Родионова Александра Дементьевна (1)

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область
Во время брака - временно отпускной рядовой. Первым браком 31 год, она, вдова,вторым браком, 26 лет. Поручители по жениху: крестьяне Степан Иванович Стафеев и Федор Анисимович Родионов (возм. второ... Показать все
Рождение ребёнка
28.07.1877

Дочь: Родионова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Родионова Александра Дементьевна (1)

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-21-79,1877г.) Воспреемники: Горбуновского села крестьянин Егор Иванович Горбунов и крестьянская жена Устинья Тарасовна Родионова.
Смерть
Неизвестно

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