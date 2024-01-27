Mccrocklin Alexander Beard «Alex» — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mccrocklin Alexander Beard «Alex»

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

1860

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Mccrocklin William

Мать: Mccrocklin Eleanor

Смерть
1860
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