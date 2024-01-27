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Mccrocklin Alexander Beard «Alex»
Mccrocklin Alexander Beard «Alex»
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1810
Дата смерти
1860
Пол
Мужской
Отец
Mccrocklin William
1784 г.р.
Мать
Mccrocklin (Beard) Eleanor
1786 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец:
Mccrocklin William
Мать:
Mccrocklin Eleanor
Смерть
1860
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