Якубовский Ибрагим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовский Ибрагим

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Место рождения

Видзы, Браславский район, Витебская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубовский Азюль ?

Мать ребёнка: Якубовская Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубовский Ибрагим ?

Мать ребёнка: Якубовская Роза

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубовский Мустафа ?

Мать ребёнка: Якубовская Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубовский ? ?

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якубовская Роза

Смерть
Неизвестно
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